Governo: Meloni, rafforzato partenariato strategico tra Italia e Germania

- "Oggi, insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, ho firmato un Piano d’azione che innalza e rafforza il partenariato strategico tra Italia e Germania. Economia, energia, coesione sociale, sicurezza, difesa e cultura: questi sono gli ambiti in cui le nostre due nazioni coopereranno. Una sfida importante e una buona notizia per i nostri popoli e per tutta l’Europa". Lo ribadisce sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)