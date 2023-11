Usa-Canada: governatrice New York su auto esplosa, per ora nessuna prova di attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha affermato che al momento non ci sono prove in grado di collegare l’automobile esplosa oggi al confine tra Stati Uniti e Canada ad un tentativo di attentato terroristico. Durante una conferenza stampa, la governatrice democratica ha detto che “per il momento non ci sono prove che lascino pensare a qualcosa del genere”. Le agenzie federali stanno ancora indagando sull’incidente, avvenuto ad un valico di frontiera alle cascate del Niagara. (Was)