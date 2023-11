Usa: elezioni 2024, si dimette l’amministratore del comitato di azione politica di DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Never Back Down, il comitato di azione politica (Pac) che sostiene la campagna elettorale del governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, alle elezioni presidenziali del 2024, si è dimesso dall’incarico. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che Chris Jankowski ha comunicato oggi la sua decisione al consiglio direttivo del comitato, e che le dimissioni avranno effetto immediato. (Was)