Usa-Canada: auto esplosa, per Fbi non ci sono prove di attentato

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha confermato che al momento non ci sono prove che dimostrino un legame tra il veicolo esploso ieri al confine tra Stati Uniti e Canada e un tentativo di attentato. Lo ha detto in conferenza stampa l’agente speciale Matthew Miraglia, dopo che una dichiarazione analoga è arrivata anche dalla governatrice democratica di New York, Kathy Hochul. “Le valutazioni sono ancora allo stadio preliminare, essendo le indagini ancora in corso: abbiamo identificato il proprietario della vettura, e dalle informazioni raccolte anche dai suoi social per il momento non sono emersi segnali preoccupanti”, ha detto. Dopo l’incidente, alcune fonti hanno riferito all’emittente “Fox News” che l’esplosione della vettura, ad un valico di frontiera tra Usa e Canada alle cascate del Niagara, rappresenterebbe un tentativo di attentato terroristico. (Was)