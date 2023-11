Olanda: Salvini, congratulazioni a Wilders per straordinaria vittoria elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni all’amico Geert Wilders, leader del Pvv e storico alleato della Lega, per questa straordinaria vittoria elettorale. Una nuova Europa è possibile: appuntamento domenica 3 dicembre a Firenze". Lo scrive sui social il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alle elezioni generali che si sono svolte oggi in Olanda. Salvini pubblica, a corredo del post, una sua foto con Wilders. (Rin)