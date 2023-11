Usa-Canada: auto esplosa al confine, scoperto il proprietario ma ipotesi attentato non confermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono riuscite a risalire al nome del proprietario con cui è stata registrata la vettura esplosa oggi al confine tra Stati Uniti e Canada, al valico di Rainbow Bridge delle cascate del Niagara. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, mentre proseguono le indagini delle agenzie federali sull’incidente, a seguito del quale entrambe le persone che si trovavano a bordo dell’auto sono morte. Le autorità hanno esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, e la macchina è stata filmata presso un casinò nei pressi di New York. Un dettaglio che avrebbe portato le agenzie federali ad “esercitare cautela” per quanto riguarda la pista di un tentativo di attentato terroristico, come invece riportato in precedenza dall’emittente “Fox News”. Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) sta ancora lavorando per identificare i corpi delle due persone che si trovavano a bordo della vettura, e sta cercando anche eventuali tracce di esplosivo. Non è ancora chiaro se il legittimo proprietario dell’automobile si trovasse a bordo del mezzo al momento dell’incidente. (Was)