Medio Oriente: capo Consiglio di sicurezza Israele, rilascio ostaggi non prima di venerdì

- I primi ostaggi israeliani nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas non saranno rilasciati fino a venerdì 24 novembre. Lo ha detto il presidente del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, citato dal quotidiano “Times of Israel”. Moussa Abu Marzouk, alto funzionario del movimento islamista palestinese Hamas, aveva precedentemente dichiarato che l'accordo per la tregua umanitaria e il rilascio degli ostaggi entrerà in vigore domani alle 10:00 locali (le 9:00 in italiane). Tuttavia, Hanegbi ha detto stasera che “le trattative per la liberazione dei nostri ostaggi vanno avanti costantemente”. "Il rilascio inizierà secondo l'accordo originario tra le parti, e non prima di venerdì", ha aggiunto. Intanto, una fonte politica israeliana ha detto al quotidiano “Haaretz “che il ritardo nell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas è dovuto al fatto che Hamas non ha ancora presentato l'elenco dei cittadini israeliani che intende rilasciare. Il secondo motivo, secondo la fonte, è che l'organizzazione non ha ancora ratificato l'accordo di cessate il fuoco con il Qatar, che dovrebbe garantire a tutte le parti il rispetto dei termini concordati. (Res)