© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori tre proposte di delibera su Farmacap, Fondazione Roma Technopole, autoservizi pubblici non di linea a cui si aggiungono eventuali mozioni residue dalla seduta precedente. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-15)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla Terza Conferenza Nazionale delle Comunità energetiche Comunità energetiche nuovo modello energetico territoriale. Ifec a confronto con le sfide tecnico-normative poste dal settore presso auditorium del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.Roma, via Maresciallo Pilsudski 92 (ore 10) (segue) (Rer)