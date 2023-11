Paesi Bassi: elezioni politiche, exit poll danno vittoria ad estrema destra di Wilders

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito per la libertà (Pvv), formazione di estrema destra guidata da Geert Wilders, è in testa agli exit poll nei Paesi Bassi, dopo la chiusura dei seggi. In base a una rilevazione del centro Ipsos, il Pvv si aggiudicherebbe 35 dei 150 scranni della Camera dei Rappresentanti olandese, staccando l'alleanza progressista tra laboristi (PvdA) e verdi (GroenLinks), che porterebbe in Parlamento 26 deputati. Terzo il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), formazione dell'ex premier Mark Rutte, con 23 seggi, mentre il Nuovo contratto sociale (Nsc) avrebbe 20 rappresentanti alla Camera. Seguono poi i Democratici 66 (D66 con 10 seggi e il Movimento civico-contadino (Bbb) con 7.(Beb)