Sicurezza: Viminale, espulso cittadino marocchino in Italia dal 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Espulso, per motivi di sicurezza dello Stato, un cittadino marocchino in Italia dal 2020. Attenzionato dalla Polizia di prevenzione per le sue posizioni religiose integraliste e oltranziste, aveva mostrato atteggiamenti di intolleranza nei confronti di simboli cristiani e il proposito di commettere azioni offensive destando preoccupazione tra i frequentatori della moschea di Montebelluna". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) del Viminale.(Rin)