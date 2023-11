Medio Oriente: ribelli yemeniti Houthi rivendicano lancio missili da crociera contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti filo-iraniani Houthi al potere a Sana’a, nel nord dello Yemen, hanno rivendicato oggi il lancio di una salva di missili da crociera contro la città di Eliat, nel sud di Israele. Lo riferisce un comunicato delle Forze armate yemenite Houthi, rilanciato dall’agenzia di stampa “Saba”. In precedenza, un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) aveva riferito che un caccia dell’aeronautica militare aveva intercettato con successo un missile a lungo raggio lanciato verso il territorio israeliano. Secondo quanto riferito dalle autorità dello Stato ebraico, il missile non è riuscito a penetrare nello spazio aereo di Israele, ma ha fatto attivare le sirene di allarme nella parte meridionale del Paese. Nei giorni scorsi gli Houthi hanno sequestrato la nave mercantile Galaxy Leader, battente bandiera delle Bahamas e con a bordo 22 uomini dell'equipaggio, nel sud del Mar Rosso, gestita dalla compagnia di navigazione giapponese Nippon Yusen. Secondo le autorità di Sana’a, il mercantile sarebbe legato a un uomo d'affari israeliano. Da parte sua, Israele ha dichiarato che la nave non è israeliana. Intanto, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avviato una revisione interna per valutare la possibile designazione delle milizie Houthi come organizzazione terroristica. (Res)