Imprese: Lazio prima regione in Italia per export prodotti farmaceutici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ampia presenza di aziende farmaceutiche nell'area contribuisce in modo significativo all'offerta di farmaci e trattamenti innovativi, assicurando l'accessibilità a terapie avanzate e migliorando l'efficacia delle cure mediche fornite, oltre che contribuire in modo considerevole in termini di indotto e gettito fiscale. Nel 2020 le imprese dell'industria farmaceutica e biomedicale hanno infatti versato imposte per un valore pari a 175 milioni di euro e hanno contribuito con 243,9 milioni di euro di oneri di ripiano (il 9,68 per cento del totale). Sono 9 le proposte di policy: una strategia di medio-lungo periodo per il sistema salute nazionale; accorciare le catene di fornitura, contrastando le dipendenze strategiche; innovazione tecnologica e amministrativa; rilancio degli investimenti pubblici e privati per il potenziamento delle infrastrutture e della logistica; creare nel Lazio una Zona logistica semplificata; una regione "investor-friendly"; Its e competenze e colmare lo skill-gap; Roma Technopole, la necessità di un long-term commitment; istituzionalizzare il confronto-sinergie a supporto del Lazio. (Rer)