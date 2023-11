Difesa: Crosetto, amichevole incontro con Pistorius, condivisa volontà di rafforzare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto un incontro, da lui definito amichevole, con l'omologo Boris Pistorius. In un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), Crosetto osserva che il "nuovo importante formato 2+2 Esteri/Difesa consentirà approfondire temi comuni". Nel colloquio con Pistorius è stata sottolineata la condivisa volontà di rafforzare le relazioni di Difesa, in particolare in ambito addestrativo. (Res)