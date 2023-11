Difesa: ministro Crosetto incontra Pistorius, prezioso momento di confronto su temi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito l'incontro con l'omologo Boris Pistorius un "prezioso momento di confronto" su diverse tematiche, dal Mediterraneo allargato ai Balcani, dal Sahel al Medio Oriente. Sono "aree nelle quali è necessario garantire stabilità per evitare ripercussioni", ha scritto in un post pubblicato su X (ex Twitter).(Res)