Difesa: ministro Crosetto incontra Pistorius, prezioso momento di confronto su temi globali

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito l'incontro con l'omologo Boris Pistorius un "prezioso momento di confronto" su diverse tematiche, dal Mediterraneo allargato ai Balcani, dal Sahel al Medio Oriente. Sono "aree nelle quali è necessario garantire stabilità per evitare ripercussioni", ha scritto in un post pubblicato su X (ex Twitter).(Res)