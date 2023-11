Violenza donne: Bonetti (Azione), da oggi Italia fa passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Da oggi l’Italia ha fatto un passo avanti contro la violenza che attanaglia le donne. Lo abbiamo fatto insieme nel segno di un impegno trasversale. È una grande commozione personale. Ricordo che all’ultimo Consiglio dei ministri del governo Draghi avevo detto che la mancata approvazione di quel disegno di legge che avevo scritto con le altre colleghe era la cosa che più lasciava un senso di vuoto. E che avrei fatto tutto il possibile perché non si abbandonasse quel progetto. Il governo Meloni ha deciso di fare proprio il nostro testo. E lo ha portato a compimento. Credo che abbiamo tutti svolto il nostro dovere. Per Giulia Cecchettin e per tutte le donne uccise, che abbiamo conosciuto attraverso i loro nomi troppo tardi". Lo scrive su Facebook la deputata di Azione-Popolari, europeisti, riformatori-Renew Europe, ed ex ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)