Germania-Italia: ministero Esteri tedesco, con il Piano d'azione rafforziamo la cooperazione

- Germania e Italia “rafforzano la cooperazione in temi del futuro come la protezione del clima, l'intelligenza artificiale e le riforma dell'Ue” con il Piano d'azione che il cancelliere Olaf Scholz e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno firmato oggi a Berlino. È quanto afferma il ministero degli Esteri tedesco in un messaggio su X, in cui evidenzia che Germania e Italia sono “stretti partner strategici nell'Ue, nella Nato e nel G7”. Il dicastero evidenzia, infine, che i due Paesi sono “dalla stessa parte nel sostegno all'Ucraina”, impegnata a respingere l'invasione russa. (Geb)