- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa al convegno “Amianto e Uranio, in guerra e in pace: Ricchezza e povertà dall’energia alla salute”.Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 10)- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla Tavola rotonda “La centralità della Rete per la lotta alla violenza” dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Roma, Sala We Gil, largo Ascianghi 5 (ore 16-20) (segue) (Rer)