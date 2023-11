Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - In occasione delle Celebrazioni per la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e Adolescenza che ricorreva il 20 novembre scorso, il card. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena- Colle di Val d'Elsa- Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza presiederà la santa messa in memoria di tutte le piccole vittime di violenza, guerre e indifferenza. Concelebra Mons. Riccardo Lamba, vescovo ausiliare di Roma e responsabile Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Roma.Roma, Istituto Don Bosco, via Palmiro Togliatti 161 (ore 16:30)- Terzo appuntamento on line dedicato a "La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili: una roadmap per imprese ed enti locali", organizzato da Camera di Commercio Rieti Viterbo, Dintec e Unioncamere in collaborazione con l'Azienda speciale Centro Italia. Al termine un desk con l'energy manager per i quesiti delle imprese. (ore 15) (Rer)