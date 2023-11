Medio Oriente: Biden sente emiro del Qatar, focus su accordo per gli ostaggi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’emiro del Qatar, Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, per discutere la situazione nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca. I due leader hanno discusso l’accordo raggiunto per la liberazione degli ostaggi catturati dal movimento islamista palestinese di Hamas dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. (Was)