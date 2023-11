Germania-Italia: Viminale, Piantedosi incontra a Berlino l'omologa Faeser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si è recato a Berlino con la delegazione governativa guidata dal premier Giorgia Meloni, per il vertice bilaterale intergovernativo italo-tedesco. E' quanto si legge in una nota del Viminale. Il ministro, dopo aver visitato la Direzione 11 della Polizia Federale tedesca, ha avuto un bilaterale con la sua omologa Nancy Faeser. In apertura dell’incontro “ho colto l’occasione - ha dichiarato il ministro Piantedosi - per sottolineare il proficuo rapporto di collaborazione sia a livello operativo che investigativo tra le Forze di Polizia italo-tedesche, e l’ottima sinergia che ha portato all’arresto di Filippo Turetta, in fuga in Germania dopo il terribile assassinio della fidanzata Giulia Cecchettin”. Nel corso della riunione, nell’ambito della discussione sui temi migratori, il titolare del Viminale ha ribadito: “Dobbiamo lavorare insieme sia a livello bilaterale che a livello europeo per scoraggiare le partenze irregolari, bloccare i trafficanti, e migliorare la strategia per i rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di origine degli immigrati”. I due ministri - continua la nota - si sono confrontati inoltre sulle principali sfide alla sicurezza di livello globale, quali la cooperazione operativa antimafia, la collaborazione in funzione antiterrorismo, l’attività di monitoraggio sui “foreign fighters”, la lotta al traffico di sostanze stupefacenti. (Com)