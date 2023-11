Medio Oriente: Netanyahu, dobbiamo di salvare gli ostaggi ma la guerra continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che gli ostaggi a Gaza avevano un “coltello alla gola” e che era responsabilità di Israele salvarli. In una conferenza stampa indetta stasera, riferendosi all’accordo per la liberazione di 50 persone rapite dal movimento islamista palestinese Hamas e per una pausa umanitaria di quattro giorni, il capo del governo di Israele ha sottolineato che il riscatto degli ostaggi è un “adempimento dei comandamenti religiosi”, una sorta di “missione santa” che non è possibile adempiere tramite le operazioni militari che, ha assicurato il premier, non verranno danneggiate ma anzi favorite da questa circostanza. A detta di Netanyahu, infatti, l’esercito utilizzerà la tregua per prepararsi meglio alla ripresa del conflitto. “La guerra continua. Continueremo finché non avremo completato tutti i nostri obiettivi”, ha detto Netanyahu, elencandoli nuovamente: rimuovere Hamas, restituire tutti gli ostaggi e garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele. Il premier ha ribadito che non permetterà ad un'autorità che inneggia contro Israele di ritornare a Gaza, riferendosi all'Autorità nazionale palestinese (Anp) di Mahmoud Abbas. Il leader israeliano ha poi riconosciuto che “la vittoria ha un prezzo enorme”, riferendosi ai 70 soldati caduti combattendo a Gaza nell’ultimo mese.(Res)