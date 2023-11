Ue: Peluffo (Pd) su imballaggi, tutelati ambiente e filiere italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto di oggi al Parlamento europeo sul regolamento imballaggi è un segnale importante sia per la difesa dell'ambiente che per la tutela del tessuto produttivo italiano. Il lavoro del Pd e in particolare della nostra europarlamentare, Patrizia Toia, si è rivelato prezioso nell'individuare soluzioni sostenibili che tenessero insieme l'obiettivo della riduzione dei rifiuti con un approccio pragmatico volto alla valorizzazione delle filiere del riciclo che rappresentano un'eccellenza del nostro Paese". Lo afferma Vinicio Peluffo, capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttive della Camera. (Rin)