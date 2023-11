© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell'Aula della Camera, per 49 voti di differenza, alla deliberazione per la conclusione entro il prossimo 14 dicembre dei lavori relativi al disegno di legge numero 1556, collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla disciplina della professione di guida turistica, già approvato dal Senato. (Rin)