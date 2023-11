Femminicidio: Nevi (FI), su temi così importanti ci sia condivisione e mai approccio ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono assolutamente d'accordo con chi auspica un approccio trasversale e condiviso su temi così delicati. Secondo me è un fatto molto positivo che ci sia un dialogo tra forze politiche su questi argomenti. Così l'onorevole Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite a “Metropolis” su Repubblica Tv, in riferimento ai femminicidi. “Si può sempre migliorare cercando di avviare una riflessione vera, approfondita, lontana, diciamo, da atteggiamenti propagandistici su argomenti di questo tipo. Io penso che con questo atteggiamento si creino le condizioni per arrivare a definire delle misure insieme. Se, ripeto, c'è la possibilità di depurarsi dall'approccio ideologico e cercare di mettere in campo soluzioni pragmatiche per arrivare a provvedimenti che aiutino a contrastare il fenomeno e fare in modo che ci sia un meccanismo diverso da quello che abbiamo portato avanti fino ad ora, sarebbe un segnale estremamente significativo e importante", ha aggiunto.(Rin)