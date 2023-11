Usa: Casa Bianca, da India “sorpresa e preoccupazione” per notizie su tentato omicidio leader sikh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono in contatto con le controparti indiane, che hanno reagito con “sorpresa e preoccupazione” alle recenti indiscrezioni di stampa su un presunto piano per assassinare un leader dei separatisti sikh in territorio Usa. Lo ha detto la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson, in una dichiarazione inviata ad “Agenzia Nova”. Il quotidiano britannico “Financial Times” ha scritto oggi che le autorità di Washington avrebbero sventato un piano per l’assassinio del separatista sikh Gurpatwant Singh Pannun in territorio Usa, citando fonti informate sul caso. Secondo queste ultime, il governo federale avrebbe anche comunicato all’India il sospetto di un coinvolgimento di Nuova Delhi. “Stiamo trattando la questione con la massima serietà e abbiamo contattato le controparti del governo indiano, che hanno reagito con sorpresa e preoccupazione: hanno affermato che azioni del genere non rientrano nella loro politica”, ha detto la Watson, aggiungendo che Nuova Delhi sta “indagando sulla vicenda, e avrà probabilmente qualcosa da dire nei prossimi giorni”. Gli Stati Uniti, ha concluso la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, hanno anche sottolineato la necessità di trovare i responsabili. Pannun, cittadino statunitense e canadese nato nel Punjab indiano, è il fondatore del gruppo Sikhs for Justice (Sfj), che si batte per una patria sikh chiamata Khalistan. Secondo il “Financial Times”, gli Stati Uniti avrebbero avvertito i propri alleati del piano dopo l’uccisione in Canada di un altro leader sikh, Hardeep Singh Nijjar, avvenuto vicino Vancouver nel giugno scorso e all’origine di una crisi diplomatica tra il Canada e l’India. La protesta Usa sarebbe stata trasmessa a Nuova Delhi dopo la visita di Stato compiuta a Washington a giugno dal primo ministro indiano, Narendra Modi. (Was)