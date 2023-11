Germania-Italia: Scholz, insieme faremo progredire le nostre economie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Italia “insieme” faranno “progredire” le rispettive economie, “aiutando le piccole e medie imprese e accelerando le innovazioni”. È quanto afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un messaggio in italiano su X, pubblicato al termine delle consultazioni governative tra Germania e Italia che ha guidato oggi a Berlino con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'incontro è culminato nella firma del Piano d'azione, documento con cui i i due Paesi si impegnano a rafforzare e approfondire le relazioni, in particolare nei settori di difesa e sicurezza, economia ed energia.(Geb)