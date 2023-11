Germania-Italia: “Faz”, il governo Scholz è nel caos mentre Meloni è stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è nel caos a causa dei problemi di bilancio, mentre il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è “stabile” alla guida del suo esecutivo. Tuttavia, la leader di Fratelli d'Italia (Fd'I) non dimostra “Scahdenfreude”, ossia senso di gioia per le disgrazie altrui. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” nel commentare le consultazioni governative tra Germania e Italia tenute oggi a Berlino, copresiedute da Scholz e Meloni. L'incontro è culminato con la firma del Piano d'azione, documento con cui i due Paesi si impegnano a rafforzare e approfondire le relazioni, in particolare nei settori di difesa e sicurezza, economia ed energia. “Tanta Italia a Berlino”, evidenzia la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui le parti del Piano d'azione intendono “cooperare in maniera più stretta specialmente nei progetti per gli armamenti”. Un ulteriore pilastro dell'intesa è la costruzione di condotte per l'idrogeno, “sopratutto” il Corridoio centro-meridionale che collegherà gli impianti di generazione di questa fonte di energia in Africa settentrionale con la Germania attraverso l'Italia. (Geb)