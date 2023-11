Ue: Craxi (FI), a parole Scholz seguano i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vertice intergovernativo in corso a Berlino rappresenta un momento importante di confronto sulle nuove regole della governance europea anche per ribadire la posizione italiana, orientata alla definizione di spazi utili a tutelare gli investimenti che danno fiato alla crescita. Le parole del cancelliere Scholz sembrerebbero aprire un varco nelle rigidità finora espresse, e auspichiamo che le lezioni del passato siano utili alla definizione di scelte coraggiose e lungimiranti, ragionevoli e di rottura. L'augurio, non per l'Italia, ma per il futuro dell'Europa, è che alle parole seguano presto i fatti". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. (Rin)