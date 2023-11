Germania-Italia: Meloni e Scholz siglano il piano d’azione, “eleverà la cooperazione a un nuovo livello”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno siglato a Berlino il Piano d’azione, il documento che detterà le linee guida della cooperazione bilaterale. Il documento è stato siglato durante i lavori del vertice intergovernativo italo-tedesco in corso a Berlino. La firma eleva la cooperazione tra Italia e Germania a un nuovo livello: “è un’ottima notizia per i nostri popoli e per l’Ue nel suo complesso”, ha detto la presidente durante la conferenza stampa. “Due nazioni protagoniste dell’Europa rafforzano oggi il loro partenariato” in “un momento cruciale per il nostro continente e che necessita di una capacità tipica della politica, prendere delle decisioni e assumersene la responsabilità”, ha detto Meloni. In un anno ci sono stati tre incontri con il cancelliere tedesco, ma oggi con il vertice intergovernativo la cooperazione “fa un importante salto in avanti. Italia e Germania tornano a incontrarsi dopo sette anni e questo segna un cambio di passo nelle nostre relazioni già eccellenti”, ha detto la premier. “L’elenco dei temi comuni è lungo. Questo filo diretto lo manterremo anche l’anno prossimo quando l’Italia avrà la presidente del G7”, ha aggiunto Scholz. (segue) (Rin)