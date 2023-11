Germania-Italia: Meloni e Scholz siglano il piano d’azione, “eleverà la cooperazione a un nuovo livello” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano d’azione è una sfida importante e un impegno significativo per i nostri sistemi produttivi. “Italia e Germania sono le prima realtà manifatturiere d’Europa”, come “due realtà interconnesse”, ha detto Meloni. “Ci sono settori che hanno già sviluppato un’integrazione profonda, penso all’automotive e la meccanica avanzata”, e altri in cui la cooperazione deve essere valorizzata: “La difesa, le infrastrutture e l’energia”. Nel corso del business forum italo-tedesco che si è svolto oggi a Berlino c’è stato un confronto fra le aziende più rappresentative dei due Paesi, ha spiegato Meloni. Il cancelliere ha aggiunto che Germania e Italia vogliono capire come promuovere meglio le piccole e medie imprese accelerando le procedure di autorizzazione e per facilitare le innovazioni e l’intelligenza artificiale. Lo ha detto Scholz durante una conferenza stampa con Meloni, in occasione del vertice intergovernativo in corso oggi a Berlino. “Abbiamo bisogno di un’agenda ambiziosa nel campo del commercio a livello Ue, ne abbiamo parlato in un Business round table con i rappresentanti delle imprese e delle confederazioni di entrambi i Paesi”, ha aggiunto Scholz. (segue) (Rin)