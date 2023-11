Germania-Italia: Meloni e Scholz siglano il piano d’azione, “eleverà la cooperazione a un nuovo livello” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sul Patto di stabilità non vuole “una politica di bilancio allegra ma insistiamo sulla necessità di proteggere gli investimenti. In Europa si fanno dei passi in avanti giorno dopo giorno sul Patto di stabilità ma è necessario chiarire quali siano le necessità per trovare delle soluzioni di sintesi”, ha detto Meloni. “Secondo noi è importante che le nuove regole della governance proteggano gli investimenti che si stanno facendo”, ha aggiunto. “La posizione della Germania richiama al rientro del debito e stiamo cercando un punto d’incontro per un Patto di stabilità e crescita che sia possibile rispettare”, ha aggiunto la premier. Scholz, peraltro, ha sottolineato che sul Patto di stabilità e crescita ci sono stati progressi in Europa e che ciò è stato frutto delle discussioni che si sono svolte tra i governi di Germania e Italia. “Vogliamo che i criteri di stabilità abbiano un ruolo importante, ma non possiamo costringere nessun Paese in un programma di austerità”, ha affermato Scholz. (segue) (Rin)