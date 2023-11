Germania-Italia: Meloni e Scholz siglano il piano d’azione, “eleverà la cooperazione a un nuovo livello” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio anche al dossier relativo all’ingresso di Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, in Ita Airways. “L’Italia è pronta a inviare la prossima settimana la notifica alla Commissione europea”, ha detto la presidente del Consiglio durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco. “Avendo risolto un problema che da vario tempo anche da parte dell’Europa si chiede di risolvere, auspichiamo una decisione immediata e la chiusura di questo dossier perché abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme”, ha aggiunto la premier. La cooperazione tra Lufthansa e Ita è positiva, hanno partecipato entrambe al business forum di oggi a Berlino, ha detto, da parte sua, il cancelliere tedesco. “Vogliamo un trattamento giusto a Bruxelles”, ha aggiunto Scholz. Da Berlino giunge quindi un nuovo vento di cooperazione fra Italia e Germania che si concretizzerà in fatti concreti: da un forum annuale fra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’istituzione del formato “2+2” a livello di ministri degli Esteri e della Difesa, sino al confronto sull’agenda europea, puntando sui temi dell’allargamento, della riforma dei Trattati e della stabilità economica e finanziaria. (Rin)