Usa-Argentina: Biden si congratula con Milei per elezione a presidente

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato con il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, congratulandosi per la vittoria alle elezioni di domenica. Biden e Milei, fa sapere la Casa Bianca, hanno discusso "dell'importanza di continuare a scommettere sulle nostre forti relazioni bilaterali". Secondo quanto riferisce ai media locali Diana Mondino, indicata come possibile futura ministra degli Esteri, si è trattato di una conversazione "molto amabile. Abbiamo parlato della liberazione degli ostaggi israeliano, così come del fatto che l'Argentina può produrre energia e alimenti". L'inquilino della Casa Bianca ha quindi "chiesto scusa" per non poter garantire la sua presenza alla cerimonia di insediamento di Milei, il 10 dicembre. Il presidente eletto ha ripetutamente indicato gli Stati Uniti come modello di riferimento del suo progetto di governo liberale. Oltre alla nota decisione di introdurre il dollaro al posto del peso, Milei ha annunciato che Usa e Israele saranno i primi Paesi che intende visitare, prima di insediarsi. (Was)