- Le autorità federali stanno indagando sull’esplosione di un veicolo a Buffalo, nello Stato di New York, al valico di frontiera Rainbow Bridge, al confine tra Stati Uniti e Canada. Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma X, affermando che la situazione è “molto fluida”. Le autorità federali si stanno coordinando con le agenzie locali e statali. (Was)