Imprese: Lazio prima regione in Italia per export prodotti farmaceutici

- Il settore farmaceutico e biomedicale è uno dei pilastri del sistema produttivo del Lazio: dal 2010 è la principale regione esportatrice italiana di prodotti farmaceutici, con una quota di quasi il 36 per cento del totale nazionale in media annua, e la seconda regione italiana per numero di addetti in ricerca e sviluppo. È quanto emerge dal rapporto "Policy paper" dal titolo "Il settore farmaceutico e biomedicale nel Lazio: strategie di politica industriale", realizzato da Unindustria ed Icom-istituto per la competitività, con il contributo della Camera di commercio di Frosinone e Latina, presentato oggi alla Coffee House di Palazzo Colonna a Roma. La Regione Lazio è al primo posto tra le industrie manifatturiere regionali per valore aggiunto, stipendi distribuiti sul territorio e valore dell'export. Si tratta di un primato che è stato confermato anche nel 2022, quando è stato registrato un valore dell'export di 12,7 miliardi di euro (+10,3 per cento sul 2021) e un numero di impiegati nel sistema che supera le 12 mila unità, alle quali si aggiungono altri 14.200 addetti nell'indotto occupati in più di 230 aziende. (segue) (Rer)