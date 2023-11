Imprese: Lazio prima regione in Italia per export prodotti farmaceutici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio “il settore farmaceutico è un settore strategico e anche industriale decisivo e realizza il 36 per cento delle esportazioni complessive", ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in occasione della presentazione. "Investe, inoltre, circa 400 milioni di euro l’anno in attività di ricerca”. Si parla di una forza lavoro estremamente qualificata in tutte le diverse fasi della catena produttiva, con il 90 per cento degli occupati in possesso di una laurea o un diploma. Importanti sono stati anche gli investimenti in ricerca e sviluppo, pari a 308 milioni di euro nel 2022, che fanno del Lazio la regione che origina il 17 per cento dei brevetti riconducibili all'ambito farmaceutico italiano. Sono infatti presenti 26 centri di ricerca specializzati nel settore, ai quali si affiancano 8 università con dipartimenti di biomedicina. “Le esperienze del Covid e dei conflitti in corso” anche nel settore farmaceutico e biomedicale “hanno portato avanti un discorso relativo all’importanza dell’autonomia industriale - ha detto il presidente della sezione Farmaceutica e biomedicali di Unindustria, Massimo Scaccabarozzi -. Sono industrie manifatturiere di grande importanza per la Regione Lazio e il Covid ha dimostrato che quando qualcosa non è a nostra disposizione, è importante averlo”. (segue) (Rer)