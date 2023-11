Imprese: Lazio prima regione in Italia per export prodotti farmaceutici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’evento è intervenuta anche il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, per cui “si deve pensare a un piano europeo delle scienze della vita. Il Covid ci ha insegnato tante cose ma soprattutto che l’Europa ha un senso e che può essere un’Istituzione al servizio dei cittadini, degli Stati membri, dell’industria e della salute” e “serve un grande piano per la salute, per l’industria e per la ricerca”. Un passaggio anche sullo sviluppo ai territori, che per Angelilli “può essere favorito dalla Zona logistica semplificata (Zls). Si tratta di un progetto che doveva già essere attuato perché nel Lazio non possiamo introdurre la Zona economica speciale unica (Zes), che va attuata solo nelle regioni con indicatori di difficoltà”. Il polo farmaceutico Lazio ha un ruolo cruciale anche nel sistema sanitario regionale, in quanto le sue attività influenzano direttamente l'erogazione dei servizi sanitari e la spesa in sanità. (segue) (Rer)