Ue: Parlamento europeo chiede modifica Trattati

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato una risoluzione contenente la proposta di modifica dei Trattati europei con 291 voti favorevoli, 274 contrari e 44 astensioni. Il Parlamento, come si legge in una nota dell'Eurocamera, "chiede riforme che rafforzino la capacità dell'Ue di agire e diano più voce ai cittadini". Tra le proposte presentate figurano: un sistema più bicamerale per evitare situazioni di stallo, attraverso un maggiore ricorso al voto a maggioranza qualificata e alla procedura legislativa ordinaria; il riconoscimento al Parlamento di un pieno diritto di iniziativa legislativa e del ruolo di colegislatore per il bilancio a lungo termine; una revisione delle norme sulla composizione della Commissione (rinominata "esecutivo europeo"). Vengono chieste anche modifiche che riguardano la figura di presidente della Commissione, che riceverà la nomina del Parlamento e l'approvazione del Consiglio (contrariamente a quanto avviene oggi) e potrà scegliere i propri commissari in base alle preferenze politiche, tenendo conto dell'equilibrio geografico e demografico, e la possibilità di presentare una mozione di censura sui singoli Commissari; la pubblicazione delle posizioni degli Stati membri dell'Ue su questioni legislative, per garantire una maggiore trasparenza in seno al Consiglio; la creazione di meccanismi di partecipazione adeguati e il rafforzamento del ruolo dei partiti politici europei, per dare più voce ai cittadini. (segue) (Beb)