Ue: Parlamento europeo chiede modifica Trattati (2)

- Nella risoluzione, i deputati chiedono inoltre maggiori competenze dell'Ue in materia di ambiente. Inoltre, propongono di rendere di competenza condivisa (attualmente ad esclusiva degli Stati membri), le competenze in materia di salute pubblica (in particolare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la salute sessuale, riproduttiva e i relativi diritti), protezione civile, industria e istruzione. Nel testo adottato, infine, gli eurodeputati auspicano una maggiore collaborazione tra Ue e Stati membri anche in quegli ambiti in cui le competenze sono già condivise (come energia, affari esteri, sicurezza esterna e difesa, politica delle frontiere esterne e infrastrutture transfrontaliere). Ora che i deputati hanno ribadito il loro appello a modificare i trattati dell'Ue e chiesto al Consiglio di "presentare immediatamente e senza alcuna deliberazione al Consiglio europeo le proposte", si legge in una nota dell'Eurocamera, spetta ai capi di Stato e di governo convocare una convenzione per prendere una decisione a maggioranza semplice. La presidenza spagnola del Consiglio dovrebbe presentare le proposte al Consiglio europeo di dicembre. (Beb)