Usa: democratici contro X, ha guadagnato grazie a disinformazione su Gaza

- Un gruppo di 27 parlamentari democratici ha accusato pubblicamente la piattaforma X di non essere riuscita a controllare la disinformazione e la pubblicazione di contenuti violenti in merito alla guerra nella Striscia di Gaza, traendone invece profitto. In una lettera inviata ad Elon Musk, proprietario della piattaforma, e all’amministratrice delegata Linda Yaccarino, i parlamentari hanno affermato che la società “non riesce a mettere in pratica le sue linee guida sul contrasto alla disinformazione e alla pubblicazione di contenuti violenti o di natura terroristica”. I deputati hanno fatto riferimento ai tagli effettuati da X allo staff per la moderazione dei contenuti nel corso dell’ultimo anno, affermando che la società ha “deliberatamente autorizzato la diffusione illegale di propaganda a fini terroristici, traendone anche beneficio”. (Was)