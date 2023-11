Violenza donne: Cecchetti (Lega), bene via libera del Senato, politica ha risposto a emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene "il via libera da parte dell’Aula del Senato, all'unanimità, del disegno di legge del Governo contro La violenza alle donne, già approvato dalla Camera il 26 ottobre scorso e dunque definitivo. In tempi rapidi e in maniera trasversale la politica ha dato una risposta concreta di fronte ad un’emergenza, quella della violenza sulle donne, che va affrontata con ogni mezzo". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)