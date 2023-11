Medio Oriente: ambasciatore palestinese presso Santa sede, delusi da comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha deluso i palestinesi ed "è responsabile di quello che sta accadendo”. Lo ha dichiarato oggi ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore palestinese presso la Santa sede, Issa J. Kassissieh, a margine della conferenza stampa della delegazione dei familiari dei palestinesi di Gaza e della Cisgiordania presso l’Istituto Maria Santissima Bambina. Riferendosi agli Accordi di Oslo del 1993, il diplomatico ha affermato che i palestinesi “stanno ancora aspettando che vengano realizzate le promesse che ci hanno fatto. Siamo arrivati a metà strada ma ora siamo bloccati. Mentre l’altra parte parla del processo di pace noi sul campo vediamo i bulldozer e le colonie espandersi sempre di più”. Ricordando l’incontro di questa mattina tra papa Francesco e i familiari dei palestinesi, l’ambasciatore ha affermato: “Speriamo che i leader del mondo e soprattutto il presidente (degli Stati Uniti, Joe) Biden si mettano una mano sulla coscienza e ascoltino le parole del Pontefice riguardo a questo massacro”. Kassissieh ha inoltre commentato la notizia della tregua tra Israele e Hamas, arrivata in seguito all’accordo che prevede il rilascio di 50 ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza: “Rimaniamo ottimisti e speriamo che questo cessate il fuoco possa diventare permanente. Speriamo anche che l’assedio su Gaza termini al più presto, così che il nostro popolo possa respirare e avere accesso ai beni di prima necessità: cibo, acqua, medicine, carburante”. Infine, l’ambasciatore ha detto che la soluzione a due Stati “sarà possibile solo se la comunità internazionale agirà in fretta con una tabella chiara e passi concreti per salvare entrambi i popoli”. (Res)