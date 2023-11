Libia: Piano d'azione Italia-Germania, valutazioni condivise e azioni comuni dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo in Nord Africa, con particolare attenzione alla Libia, è di promuovere valutazioni condivise e azioni comuni dell'Ue e dei suoi Stati membri in una regione di importanza cruciale per l'intera Europa in termini di migrazione, sicurezza e approvvigionamento energetico. E’ quanto prevede il Piano d’azione, il documento che rafforza la cooperazione italo-tedesca, siglato oggi a Berlino dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere Olaf Scholz. (Rin)