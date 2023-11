Cooperazione: vice ministro Cirielli partecipa alla Mediterranean Innovation Agrifood Week a Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha partecipato all’evento di apertura della terza edizione della “Mediterranean Innovation Agrifood Week” organizzata dall'istituto Ciheam di Bari e ha inaugurato il nuovo Mediterranan Innovation Hub, situato all'interno del campus del Ciheam Bari. Lo riferisce la Farnesina in una nota. La Mediterranean Innovation Agrifood Week vede, nell’arco di tre giorni, numerosi eventi incentrati sulla necessità di trasformare la mentalità delle giovani generazioni per guidare il cambiamento e l'innovazione dell'area mediterranea, anche attraverso la condivisione di esperienze e proposte per potenziare il ruolo dei giovani nei processi di innovazione delle imprese e sostenere così il sistema economico dei paesi di origine. Nel suo intervento, il vice ministro ha sottolineato come la regione mediterranea debba affrontare numerose sfide, tutte intrecciate tra loro, e come ciò che accade sulla sponda sud del Mediterraneo abbia un impatto anche sull’Italia e sull’Europa intera. L’unica soluzione per affrontare le sfide, ha sottolineato Cirielli, è tramite il dialogo inter-mediterraneo. Su questo, il Ciheam Bari svolge un ruolo importante, non soltanto come centro di eccellenza nel campo della formazione e dello sviluppo rurale, ma anche in qualità di facilitatore dell’inter-scambio tra gli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. (segue) (Com)