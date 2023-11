Cooperazione: vice ministro Cirielli partecipa alla Mediterranean Innovation Agrifood Week a Bari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia – ha aggiunto Cirielli – si impegna, anche col Piano Mattei, per farsi parte attiva nel cambiamento dell’Africa e del Mediterraneo allargato, contribuendo a creare le nuove classi dirigenti e sostenendo, in primo luogo, le attività di formazione che guardano alle generazioni giovani. Nell’ambito della Mediterranean Innovation Agrifood Week, inoltre, sarà avviato il progetto Start up 10, finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, che prevede la formazione di 22 manager di incubatori di dieci paesi dell’Africa, i quali saranno responsabili di curare la formazione di start up locali nei propri Paesi di origine. Il progetto è finalizzato allo sviluppo e attuazione di interventi virtuosi di collaborazione internazionale a mutuo beneficio sia per i Paesi africani che per l’Italia. (Com)