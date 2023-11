G20: il vertice di oggi chiude la presidenza indiana, la crisi a Gaza domina l'agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza indiana del G20 si concluderà il 30 novembre, ma col vertice di oggi, convocato in videoconferenza, il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto occasione di tirare le somme del lavoro degli ultimi mesi, rivendicando un bilancio molto positivo. La riunione odierna, tuttavia, è stata segnata soprattutto dalla crisi in corso in Medio Oriente, nonostante il momentaneo sollievo per la notizia dell’accordo tra Israele e Hamas per una pausa umanitaria e la liberazione di ostaggi. Nei suoi interventi di apertura e chiusura il premier indiano ha insistito sui progressi e sul “consenso su molte questioni”, sostenendo di consegnare il testimone di un G20 “più inclusivo”, soprattutto per l’ingresso dell’Unione africana. “Insieme abbiamo portato il G20 a nuovi livelli”, ha sintetizzato all’inizio del vertice, mentre alla fine ha citato una serie di punti su cui c’è accordo, a cominciare dalla ferma condanna del terrorismo e della violenza, dal rifiuto della morte “inaccettabile” di persone innocenti, dall’appello alla consegna rapida degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e dal sostegno a una “soluzione permanente”, a due Stati, del conflitto israelo-palestinese. Come ha riferito la ministra delle Finanze indiana, Nirmala Sitharaman, in una conferenza stampa seguita al vertice, i leader hanno confermato gli impegni presi su ciascuno dei cinque principali punti dell’agenda finanziaria: la riforma delle banche multilaterali di sviluppo, le infrastrutture pubbliche digitali, l’agenda per le criptovalute, la finanza climatica e il finanziamento delle città del futuro. I partecipanti, ha sottolineato Sitharaman, hanno espresso la volontà di portare avanti quest’agenda comune anche durante la prossima presidenza di turno, quella brasiliana. (segue) (Inn)