G20: il vertice di oggi chiude la presidenza indiana, la crisi a Gaza domina l'agenda (2)

- Anche Modi, augurando successo al presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto di aspettarsi continuità dalla prossima presidenza, soprattutto sui temi di interesse per il Sud del mondo. Il leader indiano era stato il grande protagonista del vertice in presenza tenutosi a settembre a Nuova Delhi e conclusosi con una dichiarazione congiunta, esito non scontato, frutto di un compromesso sulla parte riguardante l’Ucraina, in cui non è stata espressa una condanna per l’invasione russa. Oggi a sottrargli una parte della scena è stato proprio il presidente della Russia, Vladimir Putin, tornato, sia pure da remoto, sulla ribalta del G20, con un intervento in cui ha parlato di guerra ed economia globale. Sul conflitto in Ucraina Putin ha detto che bisogna “pensare a come fermare questa tragedia” e che “la Russia non ha mai rinunciato ai negoziati di pace con l’Ucraina”, mentre “è stata l'Ucraina ad annunciare pubblicamente che sta uscendo dal processo negoziale”. Il leader del Cremlino ha poi attribuito lo “stress colossale che l’economia mondiale sta vivendo” alle “politiche macroeconomiche irragionevoli di alcuni Stati”. Infine, ha assicurato che Mosca sta adempiendo a tutti i suoi obblighi nei settori dell’energia e delle forniture alimentari e che è a favore del ripristino dello spirito di cooperazione economica internazionale aperta e reciprocamente vantaggiosa. (segue) (Inn)