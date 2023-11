G20: il vertice di oggi chiude la presidenza indiana, la crisi a Gaza domina l'agenda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è collegata insieme al cancelliere della Germania, Olaf Scholz, da Berlino, dove i due hanno tenuto successivamente le consultazioni intergovernative, ha poi osservato nel corso della conferenza stampa con Scholz che Putin ha partecipato al vertice del G20 perché “era facile farlo in videoconferenza” ed era “un’occasione di visibilità politica”. Quanto alla pace in Ucraina, ha ribadito alla Russia che “basterebbe ritirare le proprie truppe dal territorio invaso”. In merito ai lavori del G20, il focus dell’intervento di Meloni è stato sul clima, la transizione energetica, l’Africa e sul ruolo di “ponte” che l’Italia può svolgere. Tra gli assenti, invece, c’erano il presidente della Cina, Xi Jinping, che ha inviato il primo ministro, Li Qiang, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, le cui veci sono state fatte dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen. Va segnalata la presenza di Justin Trudeau, primo ministro del Canada, Paese con cui l’India ha in corso una grave crisi diplomatica. È intervenuto, tra gli altri, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, che si è soffermato in particolare sulla crisi in Medio Oriente: “Spero che questo passo porti a un cessate il fuoco permanente, che è il nostro obiettivo principale e che ci aspettiamo venga stabilito il prima possibile, portando infine alla pace”, ha dichiarato. (segue) (Inn)