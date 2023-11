G20: il vertice di oggi chiude la presidenza indiana, la crisi a Gaza domina l'agenda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza tralasciare la situazione in Medio Oriente, a richiamare l’attenzione su altre sfide è stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha messo in guardia da una “tempesta perfetta”. Il segretario generale dell’Onu ha precisato che le sfide arrivano soprattutto dalle “disuguaglianze crescenti”, dal “caos climatico”, da “conflitti e fame”, cui si aggiungono “un peso del debito schiacciante e prezzi alle stelle”: “una ricetta per l’instabilità e la sofferenza globale”. I membri del G20, però, ha sollecitato Guterres, possono fare la differenza lavorando in tre direzioni: “giustizia finanziaria”, “giustizia strutturale” e “giustizia climatica”. (Inn)